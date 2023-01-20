Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Overweight

TotalEnergies
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Totalenergies mit einem Kursziel von 58,50 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten mit Blick auf die Abmachung mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH zum 50-prozentigen Kauf einer Stromerzeugungsplattform betont, dass die Transaktion strategisch passe, und die damit einhergehende Reduzierung der Investitionen begrüßt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Der Preis sei indes auf weniger Zustimmung gestoßen. Loftings Urteil fällt positiver aus. Denn die gesicherte Kapazitätsvergütung entspreche 40 Prozent der Bruttomarge und übersteige die Fixkosten. Dazu kämen Integrations- und Handelsvorteile durch Zielmärkte in der EU. Angesichts des Wachstumspotenzials des Portfolios erscheine die implizierte Bewertung zudem günstig./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

