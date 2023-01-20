TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
TotalEnergies Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Öl- und Gaskonzerns Totalenergies mit einem Kursziel von 58,50 Euro auf "Overweight" belassen. Investoren hätten mit Blick auf die Abmachung mit dem tschechischen Energieunternehmen EPH zum 50-prozentigen Kauf einer Stromerzeugungsplattform betont, dass die Transaktion strategisch passe, und die damit einhergehende Reduzierung der Investitionen begrüßt, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. Der Preis sei indes auf weniger Zustimmung gestoßen. Loftings Urteil fällt positiver aus. Denn die gesicherte Kapazitätsvergütung entspreche 40 Prozent der Bruttomarge und übersteige die Fixkosten. Dazu kämen Integrations- und Handelsvorteile durch Zielmärkte in der EU. Angesichts des Wachstumspotenzials des Portfolios erscheine die implizierte Bewertung zudem günstig./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
58.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
55.56 €
|
Abst. Kursziel*:
5.29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.91%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
