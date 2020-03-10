TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
34.06CHF
-21.09CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
01.10.2025 09:57:33
TotalEnergies Hold
TotalEnergies
47.94 CHF -3.94%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern strebe weiterhin ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Förderung von 3 Prozent sowie einen Anstieg des Free Cashflow von 10 Milliarden US-Dollar bis 2030 an, schrieb Henry Tarr am Dienstag. Er nahm deshalb nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vor./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51.22 €
|
Abst. Kursziel*:
11.28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.18%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|09:57
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.09.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|34.06
|-38.24%
