TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

34.06
CHF
-21.09
CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
01.10.2025 09:57:33

TotalEnergies Hold

TotalEnergies
47.94 CHF -3.94%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern strebe weiterhin ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Förderung von 3 Prozent sowie einen Anstieg des Free Cashflow von 10 Milliarden US-Dollar bis 2030 an, schrieb Henry Tarr am Dienstag. Er nahm deshalb nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vor./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
51.22 € 		Abst. Kursziel*:
11.28%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
51.27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.18%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

