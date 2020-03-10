TotalEnergies 47.94 CHF -3.94% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Totalenergies nach dem Strategie-Update mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Ölkonzern strebe weiterhin ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Förderung von 3 Prozent sowie einen Anstieg des Free Cashflow von 10 Milliarden US-Dollar bis 2030 an, schrieb Henry Tarr am Dienstag. Er nahm deshalb nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vor./rob/edh/ag;

