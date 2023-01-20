FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Totalenergies von 60 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der vereinbarten 50-Prozent-Übernahme einer Stromerzeugungsplattform des tschechischen Energieunternehmens EPH habe der Öl- und Gaskonzern "einen Coup gelandet" und befinde sich nun "auf Augenhöhe mit den großen europäischen Stromproduzenten", schrieb Werner Eisenmann in seinem Kommentar vom Dienstag. Mit der Wachstumsstrategie, dem unkorrelierten Stromgeschäft, der Stärke bei Flüssigerdgas und hohen fossilen Reserven grenzten sich die Franzosen positiv von vielen Konkurrenten ab. Zudem gehe der Schuldenabbau zügig voran. Die Bewertung erscheine vor diesem Hintergrund zu niedrig./rob/gl/ag;