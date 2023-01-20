Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie

25.11.2025
TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung mit den Auswirkungen eines möglichen russisch-ukrainischen Friedensschlusses unter US-Vermittlung für die großen europäischen Öl- und Gaskonzerne. BP und Totalenergies hätten über Minderheitsbeteiligungen an dortigen Konkurrenten die umfangreichsten Geschäftsaktivitäten in Russland und diese bilanztechnisch schon völlig abgeschrieben. Ein Verkauf sei wegen der westlichen Sanktionen und der russischen Reaktion darauf derzeit nicht möglich, erinnerte der Experte. Ähnlich sehe es mit einer Veräußerung ihrer internationalen Vermögenswerte durch die russische Lukoil aus. Da die US-Regierung die treibende Kraft hinter einer möglichen russisch-ukrainischen Verständigung sei, dürfte sie ein Interesse daran haben, dass bei Lukoil eher heimische Unternehmen wie ExxonMobil oder Chevron zum Zuge kämen./gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 02:16 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
Analyst: RBC Capital Markets
RBC Capital Markets 		Kursziel:
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
