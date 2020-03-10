TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
34.06CHF
-21.09CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
24.09.2025 22:32:58
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
48.43 CHF -1.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die vom Ölkonzern angekündigte Verringerung der Aktienrückkäufe sei weithin erwartet worden, beginne aber etwas früher als prognostiziert, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
53.09 €
Abst. Kursziel*:
41.27%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
52.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
42.05%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse