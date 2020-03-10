TotalEnergies 48.43 CHF -1.24% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die vom Ölkonzern angekündigte Verringerung der Aktienrückkäufe sei weithin erwartet worden, beginne aber etwas früher als prognostiziert, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion./rob/gl/men;

