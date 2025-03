NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Totalenergies auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern mache Fortschritte hinsichtlich des Übergangs hin zur Klimaneutralität, schrieb Analystin Irene Himona in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies darauf, dass TotalEnergies die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit RWE bekannt gegeben habe, diese sehe die Lieferung von jährlich 30.000 Tonnen grünem Wasserstoff an die deutsche Raffinerie Leuna für fünfzehn Jahre ab 2030 vor./ck/bek;