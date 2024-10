NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das dritte Quartal des Ölkonzerns habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die erhöhte Verschuldung weise unterdessen Fragen auf./mf/zb;