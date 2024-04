NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Giacomo Romeo hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie stärkere Raffineriemargen, die Sparte "Integrated Power" und das Flüssiggasgeschäft positiv hervor. All dies spreche dafür, dass die Gewinnerwartungen moderat anstiegen./tih/gl;