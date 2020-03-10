TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
30.09.2025 07:57:08
TotalEnergies Hold
TotalEnergies
49.91 CHF 3.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. "Wachstum gesichert und Kosten unter Kontrolle" - so fasste Analyst Mark Wilson am Montag die Situation beim Energiekonzern zusammen. Er bezog sich dabei auf die Strategie-Präsentation mit Wachstums- und Cashflowzielen bis 2030 sowie zusätzliche Einsparungen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 21:03 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
53.18 €
Abst. Kursziel*:
7.18%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
52.44 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.70%
Analyst Name::
Mark Wilson
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse