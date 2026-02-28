TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TotalEnergies Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies wegen der Eskalation im Nahen Osten von 63 auf 75 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Durch die Straße von Hormus gingen zwischen 20 und 30 Prozent der globalen Öl- und Gasversorgung, schrieb Matthew Lofting am Sonntag angesichts der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Die Sicherheit dieser Transporte stehe nun ganz klar im Fokus. Die Anleger sollten im Energiebereich insbesondere auf Unternehmen mit hohem Ölpreis-Hebel setzen./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
70.64 €
|
Abst. Kursziel*:
6.17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
70.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.19%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|07:13
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|64.92
|5.93%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:06
|
JP Morgan Chase & Co.
International Consolidated Airlines Overweight
|08:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
|07:39
|
Bernstein Research
Scout24 Outperform
|07:32
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|07:26
|
Jefferies & Company Inc.
Fraport Buy
|07:17
|
JP Morgan Chase & Co.
BP Neutral
|07:16
|
JP Morgan Chase & Co.
Shell Overweight