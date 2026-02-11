TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach "starken" Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Jahr 2026 eine Fortsetzung der "Zwei-Säulen-Strategie" des Ölkonzerns. Durch den zunehmenden Einsatz von KI sei das Unternehmen gut positioniert, um von Produktivitätssteigerungen und Energielieferverträgen zu profitieren./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
64.75 €
Abst. Kursziel*:
20.46%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
64.29 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.33%
Analyst Name::
Lydia Rainforth
KGV*:
-
