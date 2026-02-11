Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’578 0.2%  SPI 18’747 0.3%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’213 1.4%  Euro 0.9146 -0.2%  EStoxx50 6’084 0.8%  Gold 5’071 -0.3%  Bitcoin 52’289 1.2%  Dollar 0.7700 -0.2%  Öl 69.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Erneut sinkende Pkw-Marge erwartet - Ergebnis soll deutlich anziehen
EssilorLuxottica-Aktie springt an: Wachstum übertrifft Erwartungen
lastminute.com-Aktie im Minus: Umsatz und bereinigtes EBITDA gesteigert
Flughafen Zürich-Aktie höher: Mehr Passagiere und höhere Duty-Free-Einnahmen
Hermès-Aktie nimmt ab: Wachstum stärker als erwartet - Wechselkurse belasten aber
Suche...
Plus500 Depot

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

58.76
CHF
0.83
CHF
1.43 %
14:28:04
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 12:28:45

TotalEnergies Overweight

TotalEnergies
58.76 CHF 1.43%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach "starken" Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Jahr 2026 eine Fortsetzung der "Zwei-Säulen-Strategie" des Ölkonzerns. Durch den zunehmenden Einsatz von KI sei das Unternehmen gut positioniert, um von Produktivitätssteigerungen und Energielieferverträgen zu profitieren./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf TotalEnergies

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender TotalEnergies-Kurs >5
Fallender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
64.75 € 		Abst. Kursziel*:
20.46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
64.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.33%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?