Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Machtworte
|
04.03.2026 13:21:36
VW-Aktie höher: Betriebsratschefin will Töchter wie Audi und Porsche an die kurze Leine nehmen
VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat den Konzernvorstand aufgefordert, Töchter wie Audi und Porsche AG an die kürzere Leine zu nehmen.
"Im Moment ist das oft Kraut und Rüben", kritisierte sie. "Es mangelt an Disziplin!" Die Konzernspitze um Oliver Blume fordert sie auf, Machtworte zu sprechen, "um Marken-Egoismen einzufangen". Nur so liessen sich Synergien im Konzern nutzen. "Es braucht gemeinsame Ziele." Dafür brauche es klare Vorgaben und den nötigen Durchgriff aus dem Konzernvorstand.
VW gibt Ausblick auf Golf 9
Erstmals gezeigt wurde auf der Betriebsversammlung die Silhouette des künftigen Elektro-Golf 9 - als schwarz-weisser Umriss auf der Grossbildleinwand. Das Seitenprofil sieht dabei fast genauso aus wie beim derzeitigen Golf 8. VW will die Produktion des aktuellen Modells 2027 nach Mexiko verlagern, um in Wolfsburg Platz zu machen für den Umbau für E-Modelle. Ende des Jahrzehnts soll im Stammwerk dann der vollelektrische Nachfolger anlaufen. Damit, so Cavallo, bleibe der Golf auch in der neunten Generation ein Wolfsburger.
Noch keine Entscheidung gibt es nach Aussage Cavallos über die von ihr geforderte Anerkennungsprämie für alle Tarifbeschäftigten bei VW. Der Vorstand werde darüber erst nach der Betriebsratswahl - die kommende Woche stattfindet - entscheiden, sagte sie. Hintergrund für die Forderung ist die überraschend gute Kassenlage, die der Konzern im Januar gemeldet hatte. Cavallo hatte daraufhin gefordert, die Belegschaft an den sechs Milliarden Euro Cashflow zu beteiligen.
Neben Cavallo sprach auch VW-Markenchef Thomas Schäfer zur Belegschaft. Konzernchef Oliver Blume, der eigentlich nicht auf der Rednerliste stand, wandte sich ebenfalls mit einem kurzen Statement an die Mitarbeitenden.
Die VW-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,50 Prozent auf 94,98 Euro.
/fjo/DP/stw
WOLFSBURG (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz zeigt sich am Mittwochmittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz reagiert am Mittwochvormittag positiv (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Schwacher Handel: MDAX beendet die Sitzung weit im Minus (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
03.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX implodiert (finanzen.ch)
|
03.03.26
|MDAX-Handel aktuell: Deutlicher Rückschlag am Dienstagmittag für den MDAX (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|25.02.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Um 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Im Webinar heute Abend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!Schnell Plätze sichern!
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: SMI und DAX erholen sich deutlich -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Mittwoch kräftige Aufschläge. Auch der deutsche Aktienmarkt stabilisierst sich. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte mit kräftigen Abgaben.