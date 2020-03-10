TotalEnergies 47.86 CHF -2.50% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nettoverschuldung des Öl- und Gaskonzerns sei zuletzt stark gestiegen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Ausschüttungsquote von derzeit 55 Prozent dürfte in dem aktuellen konjunkturellen Umfeld nicht zu halten sein. Investoren dürften eher auf eine niedrigere Ausschüttungsquote und mehr auf eine solide Bilanz setzen./rob/bek/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:03 / GMT

