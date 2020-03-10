Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9412 0.1%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’364 -1.0%  Bitcoin 98’694 2.4%  Dollar 0.8069 -0.1%  Öl 66.1 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
ARYZTA-Aktie gesucht: ARYZTA schafft Umsatzplus
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
GSK-Aktie: FDA gibt GSK-Mittel Gepotidacin Priorität
Goldpreis: Gewinnmitnahmen sorgen für Rücksetzer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Plus500 Depot

TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

34.06
CHF
-21.09
CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2025 07:32:38

TotalEnergies Buy

TotalEnergies
47.86 CHF -2.50%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Totalenergies von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nettoverschuldung des Öl- und Gaskonzerns sei zuletzt stark gestiegen, schrieb Henry Tarr in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Ausschüttungsquote von derzeit 55 Prozent dürfte in dem aktuellen konjunkturellen Umfeld nicht zu halten sein. Investoren dürften eher auf eine niedrigere Ausschüttungsquote und mehr auf eine solide Bilanz setzen./rob/bek/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf TotalEnergies

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender TotalEnergies-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.60 € 		Abst. Kursziel*:
14.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.53%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse