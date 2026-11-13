TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Adrien Rabier beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Bundeswehr-Fregattenprojekt F127, nachdem der eigentlich Rheinmetall zugeschriebene Auftrag für F126-Fregatten im Juni gestoppt und eine Alternative von TKMS bestellt wurde. Er glaubt zwar noch an den F127-Auftrag, ihn würde es aber nicht wundern, wenn sich das Projekt weiter verzögert oder wenn der Umfang verkleinert wird. Deutschland werde bei den Militärausgaben disziplinierter. Als Beteiligter winke TKMS viel Volumen und so drohe eine Verzögerung den Kurs deutlich zu belasten./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
73.80 €
|
Abst. Kursziel*:
55.83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
74.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.36%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
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