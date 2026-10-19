TKMS thyssenkrupp Marine Systems 77.57 CHF -0.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marinewerft dürfte das Geschäftsjahr 2025/26 beim Auftragseingang und im operativen Geschäft stark abgeschlossen haben, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten hätten weiterhin Luft nach oben. Der jüngste Kursrückgang der Aktie biete eine gute Einstiegsmöglichkeit./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.