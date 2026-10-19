TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marinewerft dürfte das Geschäftsjahr 2025/26 beim Auftragseingang und im operativen Geschäft stark abgeschlossen haben, schrieb Sriram Krishnan in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten hätten weiterhin Luft nach oben. Der jüngste Kursrückgang der Aktie biete eine gute Einstiegsmöglichkeit./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84.50 €
|
Abst. Kursziel*:
36.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.07%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
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