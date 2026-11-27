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27.11.2026 10:02:31
MDAX-Titel TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Anteile bei 66.95 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1.494 TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2026 gerechnet (75.90 EUR), wäre das Investment nun 113.37 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +13.37 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TKMS thyssenkrupp Marine Systems belief sich zuletzt auf 4.70 Mrd. Euro. Am 20.10.2025 wurden TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie wurde der Erstkurs mit 60.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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