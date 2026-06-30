Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Edison Yu geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass die Fahrzeugauslieferungen von Tesla im zweiten Quartal mit 416.000 Stück etwas über den vom Unternehmen ermittelten Konsensschätzungen liegen werden. Am Markt sieht er die Erwartungsspanne aber bei 413.000 bis 420.000 Stück. Der Experte bleibt optimistisch, dass der Elektroautobauer in diesem Jahr eine zumindest stabile Auslieferungsanzahl erreichen kann./tih/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Buy
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 465.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 415.82
|
Abst. Kursziel*:
11.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 415.45
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.93%
|
Analyst Name::
Edison Yu
|
KGV*:
-
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