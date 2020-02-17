Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’597 1.1%  SPI 17’365 1.1%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’993 0.1%  Euro 0.9283 -0.2%  EStoxx50 5’691 0.5%  Gold 4’141 0.6%  Bitcoin 84’274 -1.2%  Dollar 0.8022 -0.3%  Öl 64.3 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Zurich Insurance1107539Idorsia36346343NVIDIA994529
Top News
UBS AG: Sell für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Munich Re-Aktie trotzdem tiefer: Versicherungsgesellschaft überzeugt Anleger mit starkem 3. Quartal
Tesla-Aktie vor Durchbruch? Nächster Meilenstein in Sicht - Israel prüft Zulassung von FSD-System
Warum sich der Franken derzeit zum Dollar und Euro leicht stärkt
Amazon-Aktie im Blick: Das lehrt die Vergangenheit über den Black Friday
Suche...
eToro entdecken

TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504

24.00
CHF
-2.00
CHF
-7.69 %
17.02.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2025 10:25:08

TAG Immobilien Buy

TAG Immobilien
12.91 CHF 2.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Stephanie Dossmann am Dienstag. Zwar verzögere sich der Abschluss des jüngst bekannt gegebenen Erwerbs eines Wohnungsportfolios in Polen, da die Genehmigung durch die polnische Kartellbehörde noch ausstehe. Gleichwohl wertete die Expertin die Prognose für 2026 positiv./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.97 € 		Abst. Kursziel*:
28.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.40%
Analyst Name::
Stephanie Dossmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TAG Immobilien AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?