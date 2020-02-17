TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
TAG Immobilien Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe ordentlich abgeschnitten, schrieb Stephanie Dossmann am Dienstag. Zwar verzögere sich der Abschluss des jüngst bekannt gegebenen Erwerbs eines Wohnungsportfolios in Polen, da die Genehmigung durch die polnische Kartellbehörde noch ausstehe. Gleichwohl wertete die Expertin die Prognose für 2026 positiv./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13.97 €
|
Abst. Kursziel*:
28.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.40%
|
Analyst Name::
Stephanie Dossmann
|
KGV*:
-