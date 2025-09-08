T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an jüngste Signale und Trends sowie die Übernahme von UScellular an. Er hob dabei insbesondere die Anzahl neuer Vertragskunden in seinem Modell auf 850.000, was laut seiner Aussage immer noch zu niedrig sein könnte./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 237.96
|
Abst. Kursziel*:
26.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 237.95
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.08%
|
Analyst Name::
Sebastiano Petti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
29.09.25
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gewinnt am Abend an Boden (finanzen.ch)
|
29.09.25
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
25.09.25
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
22.09.25
|T-Mobile US-Aktie wenig verändert: Chefwechsel bei Telekom-Tochter (AWP)
|
22.09.25
|Chefwechsel bei Telekom-Tochter T-Mobile US (AWP)
|
18.09.25
|S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.09.25
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)