T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

202.08
CHF
-14.24
CHF
-6.58 %
08.09.2025
BRXC
30.09.2025 07:15:02

T-Mobile US Overweight

T-Mobile US
202.08 CHF -6.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 280 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sebastiano Petti passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an jüngste Signale und Trends sowie die Übernahme von UScellular an. Er hob dabei insbesondere die Anzahl neuer Vertragskunden in seinem Modell auf 850.000, was laut seiner Aussage immer noch zu niedrig sein könnte./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 300.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 237.96 		Abst. Kursziel*:
26.07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 237.95 		Abst. Kursziel aktuell:
26.08%
Analyst Name::
Sebastiano Petti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

