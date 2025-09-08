T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
202.08CHF
-14.24CHF
-6.58 %
08.09.2025
BRXC
24.10.2025 11:34:40
T-Mobile US Outperform
T-Mobile US
202.08 CHF -6.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Umsatz und operatives Ergebnis der US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom lägen im Rahmen der Konsensschätzungen und der freie Barmittelzufluss sowie die Neukundenzahlen darüber, schrieb Jonathan Atkin in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 05:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
T-Mobile US
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 270.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 219.99
Abst. Kursziel*:
22.73%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 219.99
Abst. Kursziel aktuell:
22.73%
Analyst Name::
Jonathan Atkin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
