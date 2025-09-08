T-Mobile US 202.08 CHF -6.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ein Rekord-Kundenzuwachs und der anstehende mehrjährige Ausblick untermauerten seine Investment-Einschätzung, schrieb Sebastiano Petti nach dem Quartalsbericht am Donnerstagabend. Die Aktie der US-Tochter der Deutschen Telekom ist für ihn ein "Top ick"./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:19 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.