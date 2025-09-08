Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'557 -0.5%  SPI 17'326 -0.2%  Dow 46'734.6100 0.3%  DAX 24'208 0.2%  Euro 0.9240 0.0%  EStoxx50 5'668 0.5%  Gold 4'094 -0.8%  Bitcoin 88'730 1.4%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 65.7 -0.3% 
T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

202.08
CHF
-14.24
CHF
-6.58 %
08.09.2025
BRXC
24.10.2025 07:09:19

T-Mobile US Overweight

T-Mobile US
202.08 CHF -6.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Ein Rekord-Kundenzuwachs und der anstehende mehrjährige Ausblick untermauerten seine Investment-Einschätzung, schrieb Sebastiano Petti nach dem Quartalsbericht am Donnerstagabend. Die Aktie der US-Tochter der Deutschen Telekom ist für ihn ein "Top ick"./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 21:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
Unternehmen:
T-Mobile US 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 300.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 219.99 		Abst. Kursziel*:
36.37%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 219.99 		Abst. Kursziel aktuell:
36.37%
Analyst Name::
Sebastiano Petti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

