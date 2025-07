NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für T-Mobile US von 265 auf 270 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die US-Tochter der Deutschen Telekom habe die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele nach oben hin konkretisiert, schrieb Jonathan Atkin in seinem am Donnerstagabend vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht./gl/men;