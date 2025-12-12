T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
T-Mobile US Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Sebastiano Petti passte seine Schätzungen für das vierte Quartal an jüngste Erkenntnisse aus Konferenzen und aktuelle Branchentrends an. Seine Prognosen für den Vertragskundenzuwachs 2026 reduzierte er in der am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Mobilfunkunternehmen fokussiere sich stärker auf die Wirtschaftlichkeit bestehender Verträge, als Neukunden hinterherzujagen./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 195.16
|
Abst. Kursziel*:
53.72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 195.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.72%
|
Analyst Name::
Sebastiano Petti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
12.12.25
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Freitagabend in Rot (finanzen.ch)
|
12.12.25