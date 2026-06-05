Analysten sehen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Potenzial

8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 567,88 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 115,58 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 452,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 575,00 EUR 27,13 26.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 590,00 EUR 30,44 18.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 557,00 EUR 23,15 13.05.2026 RBC Capital Markets 490,00 EUR 8,34 13.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 565,00 EUR 24,92 13.05.2026 DZ BANK - - 12.05.2026 Jefferies & Company Inc. 600,00 EUR 32,66 12.05.2026 RBC Capital Markets 560,00 EUR 23,81 12.05.2026 Barclays Capital 606,00 EUR 33,98 12.05.2026

Redaktion finanzen.ch