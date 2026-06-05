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Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie 4673653 / US6261881063

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Monats-Einstufungen 05.06.2026 14:33:00

Analysten sehen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Potenzial

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Überblick.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
411.55 CHF 1.43%
Kaufen Verkaufen

8 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie veröffentlicht.

3 Experten raten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 567,88 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 115,58 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 452,30 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital575,00 EUR27,1326.05.2026
JP Morgan Chase & Co.590,00 EUR30,4418.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.557,00 EUR23,1513.05.2026
RBC Capital Markets490,00 EUR8,3413.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)565,00 EUR24,9213.05.2026
DZ BANK--12.05.2026
Jefferies & Company Inc.600,00 EUR32,6612.05.2026
RBC Capital Markets560,00 EUR23,8112.05.2026
Barclays Capital606,00 EUR33,9812.05.2026

Redaktion finanzen.ch

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