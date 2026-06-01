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Inditex Aktie 24956043 / ES0148396007

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03.06.2026 10:16:19

Inditex Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach Quartalszahlen des Textilkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum sowohl zum Jahresauftakt als auch seit Anfang Mai falle stärker als erwartet aus, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die bestätigte Margenprognose sollte die Anlegersorgen wegen der Entwicklung der Fracht- und Rohstoffkosten im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg beruhigen./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55.40 € 		Abst. Kursziel*:
8.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.73%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
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10:16 Inditex Buy UBS AG
09:16 Inditex Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:47 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
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