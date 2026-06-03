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Nach Zusammenarbeit 03.06.2026 18:02:00

Nestlé-Aktie im Minus: Yfood wird vollständig übernommen

Nestlé-Aktie im Minus: Yfood wird vollständig übernommen

Nestlé will die internationale Expansion der Smart-Food-Marke Yfood beschleunigen und übernimmt dazu den deutschen Anbieter von Trinkmahlzeiten vollständig.

Der Nahrungsmittelkonzern hatte sich bereits 2023 mit 49 Prozent an dem Unternehmen beteiligt und kauft nun die restlichen Anteile von den Gründern Benjamin Kremer und Noel Bollmann.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Die Transaktion soll per 3. Juli 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen.

Trotz der Übernahme soll die 2017 gegründete Firma Yfood mit rund 150 Beschäftigten als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in München weitergeführt werden. Marke, Unternehmenskultur und strategische Ausrichtung blieben erhalten, hiess es weiter.

Gründer ziehen sich zurück

Die operative Leitung übernimmt nach Abschluss der Transaktion die bisherige Nestlé-Managerin Jolanda Schwirtz, die bereits seit drei Jahren mit Yfood zusammenarbeitet. Die Gründer ziehen sich damit aus dem Unternehmen zurück.

Yfood gehört zu den führenden Anbietern von sogenannten Trinkmahlzeiten in Europa. Die Produkte sollen eine vollständige Mahlzeit mit allen wichtigen Nährstoffen ersetzen und richten sich an Konsumenten, die wenig Zeit für die Zubereitung von Essen haben.

Das Unternehmen vertreibt seine Produkte mittlerweile in 30 Ländern und ist an mehr als 50'000 Verkaufsstellen präsent. Der Umsatz lag 2025 bei rund 150 Millionen Euro, was einem Wachstum im zweistelligen Prozentbereich entsprach.

Expansion über Europa hinaus geplant

Mit der vollständigen Übernahme will Nestlé die nächste Wachstumsphase der Marke einläuten, wie der Konzern erklärte. Geplant ist zunächst ein stärkeres Wachstum innerhalb Europas, parallel dazu bereitet Yfood den Eintritt in Märkte ausserhalb Europas vor. Nestlé will dafür seine globale Vertriebs- und Logistikinfrastruktur nutzen und die Investitionen in die Marke erhöhen.

Mit der Übernahme verstärkt Nestlé seine Position in einem Wachstumsmarkt. Das Geschäft passt laut dem Konzern zur Strategie im Bereich Ernährung ("Nutrition"), in dem Produkte mit hohem Nährwert und praktischer Anwendung an Bedeutung gewinnen. In der Schweiz zählt auch Emmi mit ihren proteinreichen Trinkmahlzeiten und Functional-Food-Produkten zu den etablierten Anbietern in diesem Segment.

An der SIX notierte die Nestlé-Aktie letztlich 0,62 Prozent tiefer bei 77,28 Franken.

to/ra

Vevey/München (awp)

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