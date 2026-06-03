|Nach Zusammenarbeit
|
03.06.2026 18:02:00
Nestlé-Aktie im Minus: Yfood wird vollständig übernommen
Nestlé will die internationale Expansion der Smart-Food-Marke Yfood beschleunigen und übernimmt dazu den deutschen Anbieter von Trinkmahlzeiten vollständig.
Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Die Transaktion soll per 3. Juli 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen.
Trotz der Übernahme soll die 2017 gegründete Firma Yfood mit rund 150 Beschäftigten als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in München weitergeführt werden. Marke, Unternehmenskultur und strategische Ausrichtung blieben erhalten, hiess es weiter.
Gründer ziehen sich zurück
Die operative Leitung übernimmt nach Abschluss der Transaktion die bisherige Nestlé-Managerin Jolanda Schwirtz, die bereits seit drei Jahren mit Yfood zusammenarbeitet. Die Gründer ziehen sich damit aus dem Unternehmen zurück.
Yfood gehört zu den führenden Anbietern von sogenannten Trinkmahlzeiten in Europa. Die Produkte sollen eine vollständige Mahlzeit mit allen wichtigen Nährstoffen ersetzen und richten sich an Konsumenten, die wenig Zeit für die Zubereitung von Essen haben.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte mittlerweile in 30 Ländern und ist an mehr als 50'000 Verkaufsstellen präsent. Der Umsatz lag 2025 bei rund 150 Millionen Euro, was einem Wachstum im zweistelligen Prozentbereich entsprach.
Expansion über Europa hinaus geplant
Mit der vollständigen Übernahme will Nestlé die nächste Wachstumsphase der Marke einläuten, wie der Konzern erklärte. Geplant ist zunächst ein stärkeres Wachstum innerhalb Europas, parallel dazu bereitet Yfood den Eintritt in Märkte ausserhalb Europas vor. Nestlé will dafür seine globale Vertriebs- und Logistikinfrastruktur nutzen und die Investitionen in die Marke erhöhen.
Mit der Übernahme verstärkt Nestlé seine Position in einem Wachstumsmarkt. Das Geschäft passt laut dem Konzern zur Strategie im Bereich Ernährung ("Nutrition"), in dem Produkte mit hohem Nährwert und praktischer Anwendung an Bedeutung gewinnen. In der Schweiz zählt auch Emmi mit ihren proteinreichen Trinkmahlzeiten und Functional-Food-Produkten zu den etablierten Anbietern in diesem Segment.
An der SIX notierte die Nestlé-Aktie letztlich 0,62 Prozent tiefer bei 77,28 Franken.
to/ra
Vevey/München (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Minus -- Tokio letztlich sehr fest - Hongkong deutlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.