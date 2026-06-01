NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach einer Investorenveranstaltung von Iberia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die spanische Tochtermarke der Airline-Holding beeindrucke weiter, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sowohl die Verbindungen zwischen Europa und Lateinamerika als auch die Premium-Nachfrage boomten. Mit der erstaunlich hohen Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von 28 Prozent im vergangenen Jahr lasse Iberia die Konkurrenz weit hinter sich./rob/gl/ajx;