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International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018

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03.06.2026 10:53:21

International Consolidated Airlines Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach einer Investorenveranstaltung von Iberia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die spanische Tochtermarke der Airline-Holding beeindrucke weiter, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sowohl die Verbindungen zwischen Europa und Lateinamerika als auch die Premium-Nachfrage boomten. Mit der erstaunlich hohen Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von 28 Prozent im vergangenen Jahr lasse Iberia die Konkurrenz weit hinter sich./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4.80 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4.19 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
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