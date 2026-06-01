International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
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International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach einer Investorenveranstaltung von Iberia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 Pence belassen. Die spanische Tochtermarke der Airline-Holding beeindrucke weiter, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Sowohl die Verbindungen zwischen Europa und Lateinamerika als auch die Premium-Nachfrage boomten. Mit der erstaunlich hohen Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von 28 Prozent im vergangenen Jahr lasse Iberia die Konkurrenz weit hinter sich./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4.80 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4.19 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
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