T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
153.64CHF
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-1.01 %
30.04.2026
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29.04.2026 09:34:06
T-Mobile US Overweight
T-Mobile US
153.64 CHF -1.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für T-Mobile US von 300 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Telekom-Tochter habe die Erwartungen getoppt und die Ziele angehoben, schrieb Sebastiano Petti am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Er sieht eine gute Einstiegschance in einen Top-Favoriten./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 186.72
|
Abst. Kursziel*:
47.28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 195.44
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.71%
|
Analyst Name::
Sebastiano C Petti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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