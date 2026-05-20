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Index im Fokus 20.05.2026 18:00:41

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mit Kursplus

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mit Kursplus

Der NASDAQ 100 entwickelt sich am Mittwoch positiv.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.42 Prozent höher bei 29’229.51 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.651 Prozent auf 29’006.57 Punkte an der Kurstafel, nach 28’818.84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 28’919.44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’296.67 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0.057 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 20.04.2026, einen Stand von 26’590.34 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 20.02.2026, einen Wert von 25’012.62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21’367.37 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15.96 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 29’678.89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Arm (+ 15.60 Prozent auf 257.97 USD), Enphase Energy (+ 9.45 Prozent auf 51.18 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.96 Prozent auf 447.00 USD), Lam Research (+ 6.86 Prozent auf 292.13 USD) und Marvell Technology (+ 6.55 Prozent auf 187.81 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Analog Devices (-7.03 Prozent auf 385.17 USD), Intuit (-3.43 Prozent auf 386.00 USD), Workday (-2.16 Prozent auf 126.55 USD), T-Mobile US (-2.03 Prozent auf 189.49 USD) und Adobe (-1.94 Prozent auf 250.05 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 17’557’282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.644 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Long 12’546.73 13.92 SW7BAU
Long 12’009.30 8.91 SDMB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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