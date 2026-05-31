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T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

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Einstufungen 31.05.2026 22:30:38

So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im Mai 2026 ein

So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im Mai 2026 ein

So haben Experten die T-Mobile US-Aktie zuletzt eingeschätzt.

T-Mobile US
145.95 CHF -1.49%
Kaufen Verkaufen

1 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu T-Mobile US veröffentlicht.

1 Experte sieht das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 275,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 87,47 USD zum aktuellen NAS-Kurs der T-Mobile US-Aktie von 187,53 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.275,00 USD46,6419.05.2026
DZ BANK--06.05.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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