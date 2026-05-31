So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im Mai 2026 ein

1 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu T-Mobile US veröffentlicht.

1 Experte sieht das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 275,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 87,47 USD zum aktuellen NAS-Kurs der T-Mobile US-Aktie von 187,53 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 275,00 USD 46,64 19.05.2026 DZ BANK - - 06.05.2026

Redaktion finanzen.ch