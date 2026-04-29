T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
155.35CHF
8.93CHF
6.10 %
17:14:31
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.04.2026 14:58:48
T-Mobile US Buy
T-Mobile US
155.35 CHF 6.10%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. John C. Hodulik attestierte der Telekom-Tochter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen starken Jahresauftakt und den Aktien eine vielversprechende Bewertung./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Buy
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 195.06
|
Abst. Kursziel*:
53.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 196.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.44%
|
Analyst Name::
John C. Hodulik
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16:29
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.04.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
28.04.26
|Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Deutsche Telekom-Aktie gesucht: Experten uneins über Zusammenschluss mit T-Mobile US (finanzen.ch)