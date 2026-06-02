STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die jeweils rund verdoppelten Ziele des Halbleiterherstellers für den Umsatz mit Rechenzentren 2026 und 2027 dürften deutlich über den Markterwartungen liegen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht den Ausblick durch die robuste Nachfrage nach KI-Infrastruktur sowie den jüngsten Kapazitätsausbau untermauert./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.71 €
|
Abst. Kursziel*:
-28.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29.53%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
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