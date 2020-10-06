Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’406 -1.0%  SPI 17’148 -0.9%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’263 -0.2%  Euro 0.9253 -0.1%  EStoxx50 5’700 -0.2%  Gold 3’906 -2.1%  Bitcoin 90’878 0.2%  Dollar 0.7937 -0.2%  Öl 64.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
TKMS-Aktie im Fokus: Kann der neue Verteidigungs-Player Rheinmetall, HENSOLDT und RENK herausfordern?
Air Liquide-Aktie in Grün: Ausblick nach leichtem Wachstum bekräftigt
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy
Neo: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wie viel Gewinn eine Ripple-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Suche...
Plus500 Depot

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

127.05
CHF
10.05
CHF
8.59 %
06.10.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2025 10:07:12

Symrise Equal Weight

Symrise
71.05 CHF -4.78%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Equal Weight" belassen. Enttäuschende Quartalszahlen und die Prognosesenkung seien ein Rückschlag, gerade angesichts der jüngsten Kurserholung, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Preisdruck im Bereich Aroma Molecules bleibe die größte Bremse./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
77.04 € 		Abst. Kursziel*:
11.63%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
76.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.95%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:24 Symrise Buy Warburg Research
09:20 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
09:14 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 Symrise Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Symrise AG 127.05 8.59% Symrise AG