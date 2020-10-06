Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
127.05CHF
10.05CHF
8.59 %
06.10.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2025 10:07:12
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Equal Weight" belassen. Enttäuschende Quartalszahlen und die Prognosesenkung seien ein Rückschlag, gerade angesichts der jüngsten Kurserholung, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Preisdruck im Bereich Aroma Molecules bleibe die größte Bremse./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
86.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
77.04 €
|
Abst. Kursziel*:
11.63%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
76.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.95%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Symrise AG
|
10:07
|Symrise-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Underperform (finanzen.ch)
|
10:04
|Symrise-Analyse: Overweight-Bewertung für Symrise-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
|
09:38
|Symrise-Aktie leichter: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten geschraubt (Dow Jones)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: DAX beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
07:39
|Verbraucher halten sich zurück: Symrise senkt Umsatzausblick (AWP)
|
07:30
|EQS-News: Symrise berichtet Umsatz für das dritte Quartal 2025 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Symrise Reports Third Quarter 2025 Sales (EQS Group)
Analysen zu Symrise AG
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|127.05
|8.59%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|
Goldman Sachs Group Inc.
UniCredit Buy
|10:13
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sanofi Neutral
|10:13
|
Goldman Sachs Group Inc.
RWE Buy
|10:12
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordex Buy
|10:09
|
RBC Capital Markets
HSBC Holdings Sector Perform
|10:07
|
Barclays Capital
Symrise Equal Weight
|10:04
|
RBC Capital Markets
Danone Sector Perform