Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 86 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Gegenwind im Bereich Aroma Molecules blase wohl bis ins erste Halbjahr 2026 hinein, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend nach dem Quartalsbericht. Er kappte daher seine ohnehin schon unterdurchschnittliche organische Wachstumsprognose für 2026 etwas weiter auf 3,8 Prozent. Im Bereich Tiernahrung sehe es etwas besser aus. Sloane wartet aber auf eine Bestätigung, dass Preiszugeständnisse wirklich der Vergangenheit angehören./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
76.80 €
Abst. Kursziel*:
9.37%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
76.34 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.03%
Analyst Name::
Alex Sloane
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
28.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
28.10.25
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: So entwickelt sich der LUS-DAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
28.10.25
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
28.10.25