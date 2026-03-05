Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Symrise Aktie

Aktienempfehlung 05.03.2026 13:52:45

Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Symrise-Aktie mit Equal Weight

Die detaillierte Analyse des Symrise-Papiers wurde von Barclays Capital-Analyst Alex Sloane durchgeführt.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. Nach dem schwachen Jahresstart brauche es irgendwann mehr Tempo, um die Jahresziele zu erfüllen, schrieb Alex Sloane am Mittwochabend nach dem Geschäftsbericht und Ausblick. Die Berechenbarkeit bleibe aber gering.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:36 Uhr 2.2 Prozent auf 72.48 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15.89 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 166’299 Stück. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5.2 Prozent zu Buche. Am 30.07.2026 dürfte Symrise die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com