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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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16.04.2026 19:34:08

Swiss Re Neutral

Swiss Re
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal aktualisierte Analyst Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer. Insgesamt bewertet er das Geschäftsmodell als widerstandsfähig, doch die Aktie werde bereits im Einklang mit vergleichbaren Branchenunternehmen gehandelt, die eine stärkere langfristige Erfolgsbilanz aufwiesen./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:35 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
145.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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11.11%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
130.79 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10.87%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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