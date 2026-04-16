Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal aktualisierte Analyst Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer. Insgesamt bewertet er das Geschäftsmodell als widerstandsfähig, doch die Aktie werde bereits im Einklang mit vergleichbaren Branchenunternehmen gehandelt, die eine stärkere langfristige Erfolgsbilanz aufwiesen./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
145.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
130.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11.11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
130.79 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.87%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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