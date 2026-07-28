Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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28.07.2026 14:22:00
Aktie dennoch in Grün: Boeing tief in der Verlustzone - Neue Air Force One belastet
Weitere Mehrkosten für den nächsten Präsidenten-Jet Air Force One haben den kriselnden Flugzeugbauer Boeing auf seinem Erholungskurs zurückgeworfen.
So erzielte Boeing einen bereinigten freien Barmittelzufluss von 631 Millionen Dollar nach einem Abfluss von 200 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten damit gerechnet, dass der Konzern auch diesmal wieder Geld verbrennen würde.
Doch für den Hersteller zahlte sich aus, dass er deutlich mehr Passagier- und Frachtflugzeuge auslieferte. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um acht Prozent auf 24,6 Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten. Allerdings schlugen Entwicklung und Bau der neuen Air Force One für den US-Präsidenten mit weiteren 280 Millionen Dollar teuer zu Buche.
Die Boeing-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 0,57 Prozent im Plus bei 212,70 US-Dollar.
/stw/mis
ARLINGTON (awp international)
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