AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
24.83CHF
2.10CHF
9.24 %
13:48:23
SWX
27.02.2026 12:35:18
AIXTRON SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron von 15,50 auf 23,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsstory sei intakt, aber schon angemessen eingepreist, schrieb Malte Schaumann am Freitag im Nachgang des Geschäftsberichts./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIXTRON SE
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
23.50 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
27.63 €
Abst. Kursziel*:
-14.95%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
27.38 €
Abst. Kursziel aktuell:
-14.17%
Analyst Name::
Malte Schaumann
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
