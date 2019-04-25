Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
14.44CHF
1.34CHF
10.23 %
25.04.2019
SWX
10.10.2025 11:11:19
Südzucker Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Südzucker auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Nach der Ausblickssenkung im August hätten die schwachen Zahlen des Zuckerkonzerns keine größeren Überraschungen mehr enthalten, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.67 €
|
Abst. Kursziel*:
13.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|11:11
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.09.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|22.08.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
