Südzucker Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Da der Nahrungsmittelproduzent seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 bereits aufgrund operativer Schwierigkeiten in allen Segmenten mit Ausnahme des Fruchtbereichs nach unten korrigiert hatte, sei der Gewinnrückgang im zweiten Quartal nicht überraschend gekommen, das Ausmaß aber schon, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
9.20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.17%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
12:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker tendiert am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Börse Frankfurt: SDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker fällt am Donnerstagvormittag (finanzen.ch)
|
08.10.25
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX notiert letztendlich um den Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
