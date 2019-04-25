Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’653 0.0%  SPI 17’443 0.1%  Dow 46’602 0.0%  DAX 24’722 0.5%  Euro 0.9304 -0.2%  EStoxx50 5’654 0.1%  Gold 4’035 -0.1%  Bitcoin 98’311 -0.6%  Dollar 0.8011 0.4%  Öl 66.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tilray-Aktie hebt nach starken Quartalszahlen ab
Hang Seng Bank-Aktie springt hoch: Hang Seng Bank vor Komplettübernahme durch HSBC
DroneShield-Aktie setzt Aufwärtstrend fort - Dank KI-Software und neuer Strategien
Orsted-Aktie mit Abschlägen: Windkraftkonzern streicht ein Viertel der Stellen und senkt Kosten
Diginex-Aktie mit kräftigem Plus: KI-Übernahmen und ESG-Strategie als Kurstreiber
Suche...
200.- Saxo-Deal

Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

14.44
CHF
1.34
CHF
10.23 %
25.04.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2025 12:04:08

Südzucker Hold

Südzucker
10.21 CHF -9.94%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,20 Euro belassen. Da der Nahrungsmittelproduzent seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 bereits aufgrund operativer Schwierigkeiten in allen Segmenten mit Ausnahme des Fruchtbereichs nach unten korrigiert hatte, sei der Gewinnrückgang im zweiten Quartal nicht überraschend gekommen, das Ausmaß aber schon, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
9.20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
9.68 € 		Abst. Kursziel*:
-4.91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
9.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.17%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:04 Südzucker Hold Warburg Research
09.09.25 Südzucker Hold Warburg Research
22.08.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
14.07.25 Südzucker Verkaufen DZ BANK
11.07.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen