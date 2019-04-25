Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

14.44
CHF
1.34
CHF
10.23 %
25.04.2019
SWX
22.08.2025 08:26:24

Südzucker Hold

Südzucker
10.21 CHF -9.94%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach einem eingetrübten Ausblick von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die reduzierten Jahresziele seien in erster Linie auf das Segment Zucker zurückzuführen, wo die weltweiten Preise weiterhin niedrig seien und die Preiserholung in der EU hinter den Erwartungen zurückbleibe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10.23 € 		Abst. Kursziel*:
7.53%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.45%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

