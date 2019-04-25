|Kurse + Charts + Realtime
22.08.2025 08:26:24
Südzucker Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach einem eingetrübten Ausblick von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die reduzierten Jahresziele seien in erster Linie auf das Segment Zucker zurückzuführen, wo die weltweiten Preise weiterhin niedrig seien und die Preiserholung in der EU hinter den Erwartungen zurückbleibe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10.23 €
|
Abst. Kursziel*:
7.53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.45%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
21.08.25
|NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.268 Pkt - Südzucker rund 3% schwächer (Dow Jones)
|
04.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
31.07.25
|Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie (finanzen.net)
|
22.07.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
18.07.25
|SDAX-Wert Südzucker-Aktie: Südzucker-Aktionäre erhalten weniger Dividende (finanzen.ch)