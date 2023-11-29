Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991

51.12
CHF
11.09
CHF
27.71 %
29.11.2023
BRXC
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ströer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nach ProSiebenSat.1 habe nun mit Ströer ein weiteres von Werbung abhängiges deutsches Unternehmen den Jahresausblick gesenkt, schrieb Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nach der Warnung des Medienkonzerns hätten die Anleger das wohl schon ein Stück weit vorweggenommen. Die Konsensschätzung für den diesjährigen Ströer-Gewinn (EPS) dürfte aber um rund 10 Prozent sinken./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
39.00 € 		Abst. Kursziel*:
53.85%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
39.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.52%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse