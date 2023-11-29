Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Ströer SECo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ströer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nach ProSiebenSat.1 habe nun mit Ströer ein weiteres von Werbung abhängiges deutsches Unternehmen den Jahresausblick gesenkt, schrieb Annick Maas in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nach der Warnung des Medienkonzerns hätten die Anleger das wohl schon ein Stück weit vorweggenommen. Die Konsensschätzung für den diesjährigen Ströer-Gewinn (EPS) dürfte aber um rund 10 Prozent sinken./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
39.00 €
|
Abst. Kursziel*:
53.85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
39.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.52%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
12:26
|XETRA-Handel MDAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10:54
|Werbevermarkter Ströer senkt Jahresprognose - Aktie verliert (AWP)
|
08:10
|Ströer senkt Prognose: Aktie knickt ein (Dow Jones)
|
18.09.25