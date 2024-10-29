|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 14:19:25
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Diagnostikunternehmens dürfte sich im Vergleich zum ersten Jahresviertel merklich verlangsamt haben, schrieb Jan Koch in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
