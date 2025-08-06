Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'819 -0.3%  SPI 16'514 -0.3%  Dow 43'969 -0.5%  DAX 24'177 -0.1%  Euro 0.9400 -0.1%  EStoxx50 5'337 0.1%  Gold 3'395 -0.1%  Bitcoin 94'056 -0.6%  Dollar 0.8071 0.1%  Öl 66.8 0.5% 
STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

20.09
CHF
-5.91
CHF
-22.72 %
06.08.2025
BRXC
08.08.2025 13:14:17

STMicroelectronics Neutral

STMicroelectronics
20.09 CHF -22.72%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Alexander Duval äußerte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie erste Gedanken zu den potenziellen Auswirkungen neuester US-Zollpläne, die im Regelfall eine Abgabe in Höhe von 100 Prozent auf US-Halbleiterimporte vorsähen. Für Unternehmen, die in den USA in die Fertigung investierten, sei eine Ausnahme vorgesehen. Bei STMicro liege der davon betroffene Umsatzanteil im hohen einstelligen Prozentbereich./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 10:20 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
22.60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21.50 € 		Abst. Kursziel*:
5.12%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
21.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.46%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

