STMicroelectronics Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben seien zurückhaltend./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
31.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.75 €
|
Abst. Kursziel*:
25.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.48%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
30.09.25
|STMicroelectronics-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten (finanzen.net)
|
31.07.25
|STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
|
09.07.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
30.06.25
|Analysten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.04.25
|April 2025: Analysten sehen Potenzial bei STMicroelectronics-Aktie (finanzen.net)
|
23.04.25
|Ausblick: STMicroelectronics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.04.25
|Chiphersteller STMicro streicht tausende Stellen - Aktie dennoch höher (AWP)
|
09.04.25
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|20.89
|-2.66%
