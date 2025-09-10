Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

20.89
CHF
-0.57
CHF
-2.66 %
10.09.2025
BRXC
03.10.2025 07:54:31

STMicroelectronics Buy

STMicroelectronics
20.89 CHF -2.66%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies setzt in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Halbleiterbranche hauptsächlich auf STMicro, NXP und Infineon. Hier dürften sowohl die Ergebnisse als auch die Signale für das vierte Quartal besser als befürchtet ausfallen, schrieb er am Donnerstag. Denn der Geschäftszyklus drehe und die Zielvorgaben seien zurückhaltend./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.75 € 		Abst. Kursziel*:
25.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.48%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:54 STMicroelectronics Buy UBS AG
16.09.25 STMicroelectronics Underweight Barclays Capital
08.09.25 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.07.25 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
