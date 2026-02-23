Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Experten-Erwartungen
|
23.02.2026 18:18:00
Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das erwarten Analysten von der Quartalsbilanz von Temenos.
Temenos wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD gegenüber 0,410 CHF im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 310,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 18,4 Millionen CHF erzielt wurde.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD im Vergleich zu 2,17 CHF im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 919,5 Millionen CHF.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Temenos AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16:29
|Temenos Aktie News: Temenos am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15:58
|SIX-Handel So steht der SLI nachmittags (finanzen.ch)
|
12:29
|Temenos Aktie News: Temenos am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: So steht der SLI am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Temenos Aktie News: Temenos am Vormittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.02.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)