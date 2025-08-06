Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’854 0.8%  SPI 16’579 1.0%  Dow 44’193 0.2%  DAX 24’323 1.7%  Euro 0.9412 0.1%  EStoxx50 5’345 1.6%  Gold 3’383 0.4%  Bitcoin 94’032 1.4%  Dollar 0.8078 0.2%  Öl 67.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Amrize143013422Sandoz124359842
Top News
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PayPal-Aktie dank neuer Krypto-Funktion im Fokus: PayPal will überall Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co. ermöglichen
BMW-Analyse: Kaufen-Bewertung für BMW-Aktie von DZ BANK
Zalando-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Zalando-Aktie mit Buy ein
Swisscom-Aktie höher: Swisscom mit weniger Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
200.- Saxo-Deal

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

7.41
CHF
0.18
CHF
2.48 %
12:22:32
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2025 13:37:57

Stellantis Market-Perform

Stellantis
7.41 CHF 2.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 10,48 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Konzernchef Antonio Filosa hinterlasse bislang einen guten Eindruck, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Autokonzerns bleibe aber weiterhin hinter den Erwartungen zurück./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Stellantis

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Stellantis-Kurs >5 >10
Fallender Stellantis-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7.85 € 		Abst. Kursziel*:
1.91%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.91%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten