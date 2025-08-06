|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.08.2025 13:37:57
Stellantis Market-Perform
Stellantis
7.41 CHF 2.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Stellantis von 10,48 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der neue Konzernchef Antonio Filosa hinterlasse bislang einen guten Eindruck, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Autokonzerns bleibe aber weiterhin hinter den Erwartungen zurück./tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.85 €
|
Abst. Kursziel*:
1.91%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.91%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Stellantis
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 notiert am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
06.08.25
|CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Zuversicht in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Gewinne in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)