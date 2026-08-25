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SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

109.96
CHF
0.40
CHF
0.37 %
12:37:43
BRXC
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25.08.2026 11:41:14

SpaceX Overweight

SpaceX
109.96 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die KI-Ambitionen des Weltraumkonzerns von Elon Musk gerieten immer stärker in den Fokus, schrieb Doug Anmuth am Dienstag. Er ist zunehmend optimistisch für den KI-Chatbot Grok. Die im Dezember erwartete Version Grok 5 dürfte einen großen Schritt machen hinsichtlich Leistung und Reichweite./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 04:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SpaceX

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SpaceX-Kurs >5 >10
Fallender SpaceX-Kurs >5
Zusammenfassung: SpaceX Overweight
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 240.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 135.00 		Abst. Kursziel*:
77.78%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 135.07 		Abst. Kursziel aktuell:
77.69%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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