SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die KI-Ambitionen des Weltraumkonzerns von Elon Musk gerieten immer stärker in den Fokus, schrieb Doug Anmuth am Dienstag. Er ist zunehmend optimistisch für den KI-Chatbot Grok. Die im Dezember erwartete Version Grok 5 dürfte einen großen Schritt machen hinsichtlich Leistung und Reichweite./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Overweight
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 240.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 135.00
|
Abst. Kursziel*:
77.78%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 135.07
|
Abst. Kursziel aktuell:
77.69%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SpaceX
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24.08.26
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Analysen zu SpaceX
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|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
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|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
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|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|110.40
|0.77%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|
JP Morgan Chase & Co.
SpaceX Overweight
|10:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volkswagen Neutral
|09:03
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Hold
|09:03
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|09:03
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|09:02
|
Deutsche Bank AG
Sanofi Buy
|09:02
|
Deutsche Bank AG
Novartis Buy