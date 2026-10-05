Richardson Electronics Aktie 966560 / US7631651079
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05.10.2026 18:00:25
Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagmittag steigen
Der NASDAQ Composite macht am ersten Tag der Woche Gewinne.
Um 17:58 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.78 Prozent auf 27’402.45 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.129 Prozent auf 27’225.93 Punkte an der Kurstafel, nach 27’190.86 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 27’223.49 Punkte, das Tageshoch hingegen 27’407.52 Zähler.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26’506.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25’832.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22’780.51 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 17.93 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’407.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell inTest (+ 15.39 Prozent auf 14.17 USD), Autodesk (+ 5.48 Prozent auf 223.62 USD), Patterson-UTI Energy (+ 5.00 Prozent auf 11.77 USD), SpaceX (+ 4.94 Prozent auf 166.82 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 4.90 Prozent auf 37.65 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen 3D Systems (-7.54 Prozent auf 3.50 USD), SMC (-5.80 Prozent auf 458.75 USD), Comtech Telecommunications (-3.41 Prozent auf 1.28 USD), Werner Enterprises (-3.41 Prozent auf 34.15 USD) und Ceragon Networks (-3.21 Prozent auf 2.11 USD) unter Druck.
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’422’984 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5.044 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder
Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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