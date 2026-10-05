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NASDAQ-Handel im Blick 05.10.2026 20:03:28

Handel in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün

Handel in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag in Grün

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am Nachmittag positiv.

Taylor Devices
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Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.97 Prozent auf 27’453.51 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.129 Prozent auf 27’225.93 Punkte an der Kurstafel, nach 27’190.86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’223.49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’478.17 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26’506.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25’832.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22’780.51 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 18.15 Prozent zu. 27’478.17 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell inTest (+ 22.07 Prozent auf 14.99 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6.46 Prozent auf 38.21 USD), SpaceX (+ 6.23 Prozent auf 168.86 USD), Taylor Devices (+ 6.20 Prozent auf 58.38 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 5.31 Prozent auf 4.56 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen 3D Systems (-7.41 Prozent auf 3.50 USD), TransAct Technologies (-6.86 Prozent auf 4.48 USD), SMC (-5.80 Prozent auf 458.75 USD), Dorel Industries (-5.40 Prozent auf 0.91 USD) und Comtech Telecommunications (-5.30 Prozent auf 1.25 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’847’098 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.044 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17.75 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Comtech Telecommunications Corp. 1.14 -4.20% Comtech Telecommunications Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 9.14 0.88% Consumer Portfolio Services Inc.
Dorel Industries Inc. 0.83 -2.94% Dorel Industries Inc.
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs) 34.20 7.55% Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
inTest Corp. 13.40 22.94% inTest Corp.
Net 1 Ueps Technologies Inc. 4.10 7.33% Net 1 Ueps Technologies Inc.
NVIDIA Corp. 197.38 1.51% NVIDIA Corp.
Richardson Electronics Ltd. 18.95 -0.47% Richardson Electronics Ltd.
SIGA Technologies Inc. 3.58 5.45% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 421.40 1.25% SMC Corp.
SpaceX 139.01 7.17% SpaceX
Taylor Devices Inc. 58.12 5.69% Taylor Devices Inc.
TransAct Technologies Inc. 4.52 52.19% TransAct Technologies Inc.

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